دولة الكويت تفوز بمقعد العضوية بلجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة “يونسكو”

أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار

فازت دولة الكويت اليوم الاثنين بمقعد العضوية في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) لمدة أربع سنوات ممثلة عن مجموعة الدول العربية.

أعرب أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الإعلان عن ذلك عن فخره واعتزازه بهذا الفوز قائلا إنه انجاز يجسد مكانة الكويت الثقافية إقليميا ودوليا.

وأكد الجسار أن ذلك يؤكد أيضا ما تمتلكه الكويت من رصيد حضاري وتراثي عريق يستحق التقدير والحماية في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم للتراث والثقافة.

وذكر أن هذا الفوز جاء ثمرة لتوجيهات وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري الذي حرص على دعم ملف التراث الوطني وتعزيزه في المحافل الدولية ترجمة لاستراتيجية المجلس في حماية التراث والنهوض به وتعزيز حضور الكويت في مؤسسات العمل الثقافي العالمي.

وأوضح أن انتخاب الكويت ضمن الدول الأعضاء البالغ عددهم 21 دولة في لجنة التراث العالمي جاء خلال جلسة التصويت التي جرت اليوم في مقر منظمة اليونسكو بباريس أثناء اجتماعات الجمعية العمومية الـ25 للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972.

وأشار الجسار إلى أن هذا الانتخاب يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة العمل الثقافي الكويتي ويعزز دورها في صياغة السياسات الدولية المعنية بصون التراث العالمي مشيدا بـ”الدور الاستثنائي” لوزارة الخارجية والمندوبية الدائمة لدولة الكويت في اليونسكو والذي ساهم بشكل كبير في ضمان الدعم لدولة الكويت في الانتخابات.

وأكد أن المجلس سيواصل جهوده في هذه المرحلة المهمة من خلال تفعيل دور الكويت في اللجنة وإعداد ملفات الترشيح التي تؤهل التراث المادي لدولة الكويت للتسجيل على قائمة التراث العالمي والمساهمة في دعم المبادرات الدولية الرامية لصون التراث المادي بما يعزز موقع الكويت كمركز ثقافي رائد وشريك فاعل في حماية الذاكرة الإنسانية المشتركة.

وشدد الدكتور الجسار على الدور الكبير لمواقع التراث العالمي وأهميته في دعم التنمية السياحية والاقتصادية وتحقيق التقارب الثقافي بين الدول.