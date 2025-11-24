وزير الخارجية يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والمستشار الأول لشؤون الاستجابة لقضايا الرهائن

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الإثنين المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والمستشار الأول لشؤون الاستجابة لقضايا الرهائن آدم بوهر وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت.

وقالت (الخارجية) في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية التاريخية المتينة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين.

وأضافت أنه جرى كذلك بحث آخر التطورات في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.