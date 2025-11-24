وزير المالية يبحث مع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون في البنك الدولي سبل تعزيز التعاون

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم مع المدير الإقليمي لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البنك الدولي صفاء الكوقلي

بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الاثنين مع المدير الإقليمي لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البنك الدولي صفاء الكوقلي سبل تعزيز التعاون بين الكويت والبنك خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت (المالية) في بيان صحفي أن الجانبين بحثا ضمان استمرارية الشراكة في المجالات ذات الأولوية مع تولي المدير الجديد لمكتب البنك الدولي مهامه في دولة الكويت كما بحثا سبل تعزيز دعم البنك الدولي لإجراءات أجندة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها دولة الكويت.

وحضر اللقاء الممثل المقيم بالإنابة لمكتب البنك الدولي المحلي بدولة الكويت هدى يوسف والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بالوزارة سعد العلاطي ومدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي سعد الرشيدي.