المجلس البلدي يوافق على استقطاع جزء من موقع “الصناعات البترولية” شمال الزور لـ”نفط الخليج”

رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري خلال أعمال الجلسة العاشرة لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على استقطاع جزء من الموقع المخصص للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة شمال مصفاة الزور لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج.

كما وافق المجلس خلال أعمال الجلسة العاشرة لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ13 للمجلس على استحداث لائحة للمحافظة على المباني من التهالك والتعامل مع المباني الآيلة للسقوط.

وناقش المجلس أيضا عددا من البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال إضافة إلى تقارير اللجان الفنية والقانونية ذات الصلة بالشؤون التنظيمية والبلدية.