بلدية الكويت تنفذ قرارا بهدم وإخلاء 67 عقارا آيلا للسقوط في جليب الشيوخ

المدير العام لبلدية الكويت منال العصفور تشرف على هدم العقارات المخالفة

نفذت بلدية الكويت اليوم الاثنين قرارا إداريا يقضي بإخلاء وهدم 67 عقارا في منطقة جليب الشيوخ وذلك بعد ثبوت عدم سلامتها باعتبارها آيلة للسقوط وتشكل خطرا على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة.

وقالت (البلدية) في بيان صحفي إن عملية الهدم تمت بإشراف المدير العام للبلدية منال العصفور وبالتعاون مع جهات الدولة المختلقة منها قوة الإطفاء العام وزارات الداخلية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والصحة.

وأضافت أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لنجاح عملية الهدم دون الإضرار على المنازل القريبة للعقارات المخالفة.

وكانت (البلدية) أصدرت في الرابع من الشهر الحالي قرارا بإخلاء وهدم تلك العقارات في منطقة جليب الشيوخ على أن يتم تنفيذها خلال أسبوعين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مستندة على تقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابعة لوزارة الأشغال العامة.

كما تم الاستناد على كتاب نائب المدير العام للبلدية لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير وكتاب الإدارة القانونية والتي أثبتت عدم سلامة تلك المباني.