بوبيان الشريك الاستراتيجي لفعالية “تبادل البذور” بالتعاون مع محمية الشامية

المسؤول الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان دانه الحمادي

اختتم بنك بوبيان مشاركته كشريك استراتيجي في فعالية تبادل البذور التي أقيمت في محمية الشامية وشهدت حضوراً واسعاً من المختصين والمهتمين بالزراعة والبيئة، إلى جانب حضور عائلي متنوع من مختلف الفئات العمرية.

وتأتي مشاركة البنك الاستراتيجية هذا العام بهدف تمكين مختلف فئات المجتمع من تبني ممارسات زراعية مسؤولة، وتشجيعهم على الاهتمام بالبيئة من خلال فعاليات عملية تدمج بين المعرفة والتجربة والاستفادة المباشرة.

وقالت المسؤول الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك، دانة الحمادي” رعايتنا ومشاركتنا كشريك استراتيجي في فعالية تبادل البذور لهذا العام تأتي ضمن التزام بوبيان بدعم المبادرات البيئية والمجتمعية التي تعزز الوعي بالاستدامة. هذه الفعالية وفرت تجربة غنية تدمج بين التوعية والتفاعل، ونحن سعداء بأن نُسهم في في نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز بالزراعة في الكويت.”

وأضافت أن أهم ما يميز فعالية “تبادل البذور” هو الطابع التفاعلي الذي شهدناه من خلال ورش العمل المتنوعة التي استفاد منها الحضور، والتي أتاحت لهم التعرف على أساليب عملية في الزراعة. كما تضمنت الفعالية معرضاً مخصصاً، شارك فيه المختصون تبادل البذور والشتلات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والنصائح في هذا المجال، في مساحة مجتمعية تشجع على التعلم والمشاركة وتبادل المعرفة بطريقة مباشرة وملهمة.

وأكدت الحمادي أن بنك بوبيان مستمر في دعم المبادرات والفعاليات التي تحمل قيمة مجتمعية وتخلق أثراً إيجابياً وتوفر تجارب تعليمية وتوعوية تعزز من مفهوم المسؤولية البيئية، وتدعم رؤية الكويت نحو مستقبل أكثر استدامة.