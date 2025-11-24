سمو أمير البلاد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في اجتماع الدورة العادية ال46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تضمنت دعوة سموه رعاه الله للمشاركة في اجتماع الدورة العادية السادسة والاربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقده يوم الاربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025م في مملكة البحرين.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح علي المالكي.

حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى.