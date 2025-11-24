هيئة الرياضة: وزير الإعلام والشباب وجه باعداد نظام إلكتروني متكامل للعضوية بالأندية الرياضية

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم الاثنين أن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وجه بالبدء في الإعداد لنظام إلكتروني متكامل خاص بالعضوية في الأندية الرياضية بالتعاون مع تطبيق (سهل) الحكومي.

وذكرت الهيئة في بيان أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل للراغبين في الحصول على العضوية وتمكينهم من الوصول المباشر إلى جميع البيانات والمستندات والشروط المرتبطة بأنواع العضوية المختلفة عبر منصة (سهل).

وأضافت أن “هذا النظام سيتم تطبيقه بشكل رسمي خلال الفترة القادمة بما يعكس توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ويترجم أحد مسارات استراتيجيتنا في تطوير الخدمات الموجهة للجمهور وتعزيز الشفافية والحوكمة في العمل الرياضي”.

وأوضحت الهيئة أن هذا النظام يتوافق مع تطوير التشريعات واللوائح والنظم المعمول بها ويواكب متطلبات المرحلة ويرفع من كفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والرياضيين.