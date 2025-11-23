الدوري الإسباني: ريال يعود بتعادل بطعم الخسارة من ملعب إلتشي

من مباراة ريال مدريد وإلتشي

واصل ريال مدريد الأحد اخفاقه في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا بعد سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه إلتشي 2-2 ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليستعيد الصدارة لكن بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة.

وتخلف ريال مرتين بالنتيجة بعد أن افتتح أليكس فيباس (53) التسجيل لإلتشي، قبل أن يعادل دين هاوسن (78). ومرة جديدة اقتنص الأوروغوياني ألفارو رودريغيس التقدم لفريقه (84) لكن ما لبث أن عادل الإنكليزي جود بيلينغهام للنادي الملكي (87).

ورغم تعادله، استعاد ريال صدارة الترتيب بفارق نقطة عن برشلونة الثاني، في حين رفع إلتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأجرى مدرب “الملكي” شابي ألونسو أربعة تغييرات على تشكيلته مقارنة بالمباراة الأخيرة قبل النافذة الدولية التي انتهت بالتعادل السلبي أمام رايو فايكانو والتي جاءت بعد أيام من خسارة أخرى أمام ليفربول 0-1 في دوري أبطال أوروبا، فأخرج الرباعي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، الفرنسي إدواردو كامافينغا، البرازيلي فينيسيوس جونيور والمغربي براهيم دياس، ودفع مكانهم بالإنكليزي ترنت ألكسندر أرنولد، داني سيبايوس، فيران غارسيا والبرازيلي رودريغو.

وبخلاف ما كان متوقعا، كان إلتشي الطرف الأفضل في مستهل اللقاء، وحصل أصحاب الأرض على فرصة لا تفوّت بعد أن خسر ألفارو كاريراس الكرة في منطقة حساسة، قبل أن تصل إلى رافا مير الذي سدّدها فتصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الرمق الأخير (17).

وخرج ريال من حذره عندما حصل على ركلة ركنية نفذها ألكسندر-أرنولد باتقان، فتابعها راوول أسنسيو برأسه بجانب المرمى (21).

وحصل “ميرينغي” على فرصة خطيرة بعد ان تبادل التركي أردا غولر الكرة بشكل رائع مع غارسيا على مشارف منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقدمه اليسرى، لكن الكرة علت العارضة بقليل (25).

وتألق حارس إلتشي إيناكي بينيا بتصديه لمحاولتين في أقل من خمس دقائق للفرنسي كيليان مبابي كان يُمكن أن تسفر إحداهما عن هدف التقدم للضيوف (33 و38).

وواصل إلتشي إظهار حضوره القوي في المباراة، عندما مرّر ديانغانا كرة رائعة إلى سيلفا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد المهاجم البرتغالي كرة قوية بقدمه اليسرى تألق كورتوا مجددا بالتصدي لها (38).

وترجم إلتشي تهديده المستمر لمرمى ريال بافتتاحه التسجيل بهدف رائع إثر تمريرة مذهلة بكعب القدم من جيرمان فاليرا إلى أليكس فيباس الذي سدّد كرة ارتدت من القائم مباشرة إلى داخل الشباك (55).

وسارع ألونسو بعد تلقي الهدف إلى إجراء ثلاثة تبديلات فأشرك فينيسيوس وفالفيردي وكامافينغا مكان رودريغو وغارسيا وسيبايوس (57).

وأسفرت التغييرات عن تحسّن تحركات ريال الذي كاد يفرض التعادل بعدما حوّل مارك أغوادو عرضية ألكسندر-أرنولد عن طريق الخطأ نحو مرماه لكن القائم حال دون دخولها المرمى (78).

لكن ما لبث أن عادل ريال النتيجة اثر الركنية المكتسبة التي نفذها ألكسندر-أرنولد، فوصلت الى بيلينغهام الذي عكسها داخل منطقة الست ياردات، لتجد قدم هاوسن الذي تابعها في المرمى (78).

ورفض إلتشي الإنصياع لريال ونجح مرة أخرى في التقدم بعد مجهود رائع للاعب ريال السابق رودريغيس الذي تجاوز أسنسيو قبل أن يسدد كرة مرت عن كورتوا معانقة الشباك (84).

وتواصلت الاحداث الدراماتيكية للمباراة حيث تمكن بيلينغهام من إنقاذ فريقه من الخسارة بتسجيله التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة (87).

وطرد لاعب إلتشي فيكتور تشاست في اللحظات الأخيرة بسبب تدخله القوي (90+6).

أتلتيكو دون خسارة للمباراة الـ 12

واصل أتلتيكو مدريد عروضه القوية ورفع عدد مبارياته بلا هزيمة في الدوري الإسباني لكرة القدم الى 12، وذلك بعد تخطيه بصعوبة مضيفه وجاره خيتافي بهدف وحيد ضمن المرحلة الثالثة عشرة الأحد.

ويدين “روخيبلانكوس” الذي حقّق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات، بانتصاره الى هدف البرتغالي دومينغوس دوارتي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ما سمح لفريق العاصمة بتعزيز رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، على بعد نقطة من فياريال الثالث.

ولم يخسر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني سوى مرة واحدة في آخر 12 مباراة له في مختلف المسابقات، وكان ذلك على يد أرسنال الإنكليزي 0-4 في 21 تشرين الأول/اكتوبر. في حين أنه مدّد سلسلة مبارياته بلا خسارة في الدوري إلى 12، ليؤكد حضوره القويّ بعد انطلاقة ضعيفة للموسم استهلها بخسارة وتعادلين في أول ثلاث مباريات.

واستهل اتلتيكو المباراة بصورة سلبية بعد إصابة ماركوس لورينتي الذي غادر الملعب مبكرا (14) ليزجّ مكانه سيميوني بالمهاجم الفرنسي المخضرم أنطوان غريزمان.

وسقط ريال بيتيس في فخ التعادل أمام جيرونا 1-1.

ويحتل بيتيس المركز الخامس برصيد 21 نقطة، مقابل 11 لجيرونا القابع في المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط.