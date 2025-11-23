النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يصدر قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأحد قرارا وزاريا رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتحديث المنظومة القانونية المنظمة لإقامات الأجانب بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن اللائحة الجديدة التي نشرت بالجريدة الرسمية اليوم الأحد وسيتم العمل بها بعد شهر تضمنت تنظيما شاملا لجميع أنواع سمات الدخول بما في ذلك الزيارات العائلية والعلاجية والتجارية والسياحية إضافة إلى سمات دخول العمل للقطاعين الحكومي والأهلي والعمالة المنزلية والدراسة.

وأضافت أنه تم اعتماد الجداول المحدثة للغرامات الخاصة بتجاوز مدة الزيارة وفق نوع السمة بالإضافة إلى أنها اشتملت على تحديثات جوهرية في أنواع الإقامات من بينها إقامة المستثمر وإقامة أصحاب المهن الحرة والأعمال الخاصة وإقامة الفئات المهنية المتخصصة إلى جانب تنظيم إقامة العمالة المنزلية وعدد العمالة المسموح به للأسرة وشروط الإقامة للملتحقين بعائل والفئات المستحقة لها.

ودعت (الداخلية) المواطنين والمقيمين إلى متابعة ما سيتم نشره خلال الفترة المقبلة من مواد توعوية تفصيلية تشرح ضوابط كل نوع من أنواع الزيارات والإقامات تعزيزا للوضوح والالتزام بالقانون.