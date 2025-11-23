وزيرة الشؤون تتفقد سير العمل في “الأعلى للأسرة” وتؤكد أهمية تعزيز الروابط الأسرية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد سير العمل في الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وذلك للاطلاع على آلية تنفيذ الخطط والبرامج المعنية بتعزيز مكانة الأسرة وحمايتها في المجتمع.

واطلعت الوزيرة الحويلة خلال جولتها في إدارات المجلس وأقسامه على الجهود المبذولة لتفعيل اختصاصات المجلس لا سيما في مجالات اقتراح السياسات الأسرية وتعزيز الروابط الأسرية والحفاظ على كيان الأسرة ووحدتها.

وأكدت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الزيارة الدور الحيوي الذي يؤديه المجلس في دعم وتمكين الأسرة بكافة أفرادها من خلال تطوير السياسات العامة وتنفيذ المبادرات المجتمعية وتعزيز التعاون مع الشركاء لضمان تحقيق التوازن والاستقرار الأسري وبناء مجتمع متماسك.

وشددت على مواصلة العمل الدؤوب في مراكز الحماية ومراكز الإيواء التابعة للمجلس والمعنية بتقديم الحماية لضحايا العنف الأسري وتوفير المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لهم وفقا لقانون الحماية من العنف الأسري.

كما وجهت القائمين على المجلس بضرورة تكثيف الدراسات والبحوث الميدانية للتعرف على أبرز التحديات التي تواجه الأسرة الكويتية واقتراح الحلول المناسبة لها إضافة إلى تعزيز البرامج التوعوية الهادفة إلى مناهضة العنف الأسري وتعزيز الأمن المجتمعي.

ودعت الوزير الحويلة إلى تعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأسرة ويضمن بيئة آمنة وداعمة لها.