بورصة الكويت تواصل جهودها لتعزيز علاقات المستثمرين في سوق المال الكويتي

استضافت بورصة الكويت ورش عمل متخصصة في استهداف المستثمرين والتواصل معهم، وذلك ضمن فعاليات إجتماع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وفرعها في الكويت، والذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر.

شارك في الاجتماع نخبة من المتخصصين في علاقات المستثمرين وخبراء الأسواق المالية من الكويت والمنطقة، والذين ناقشوا أبرز التطورات في مجال استهداف المستثمرين وتعزيز تفاعلهم، وأهمية الشفافية في دعم ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال.

ذلك وتضمّنت الفعالية كلمات ترحيبية لكل من السيد/ فهد البشر، رئيس إدارة علاقات المستثمرين في بورصة الكويت، والسيد/ رضا افتخاري، الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، والسيد/ محمد عبدال، رئيس فرع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في الكويت.

وخلال الورش، إستعرض كل من السيدة/ فرح عزّو، رئيسة خدمات المُصدرين في S&P Global Market Intelligence والسيد جون غوليفر، الرئيس التنفيذي لمعهد مجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي أبرز الاتجاهات الحديثة في هذا المجال وطرحت آليات عملية لبناء التواصل الفعّال مع المجتمع الاستثماري الدولي، مع التأكيد على أهمية الاتساق والوضوح في الإفصاح والحوكمة لدعم جاذبية السوق واستدامته. هذا وشكّلت هذه الورش فرصة لتعميق الفهم بأفضل الممارسات الدولية ومواكبة التحولات العالمية المؤثرة في قطاع علاقات المستثمرين.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد/ فهد البشر، رئيس إدارة علاقات المستثمرين في بورصة الكويت، قائلاً:”تواصل بورصة الكويت جهودها لتعزيز ثقافة الشفافية والإفصاح بين الشركات المدرجة، إنطلاقاً من إيمانها بأن علاقات المستثمرين تشكّل ركيزة أساسية لتطوير أسواق المال واستقطاب الاستثمارات النوعية. ذلك وتفخر البورصة بشراكتها الاستراتيجية مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، والتي أثمرت عن مبادرات تثقيفية ومهنية أسهمت في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.”

كما أضاف: “تؤمن البورصة بأن تطوير ممارسات علاقات المستثمرين هو استثمار في استدامة الشركات وتطوير سوق المال الكويتي ككل، بما ينسجم مع التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والإفصاح.”

في إطار جهودها المستمرة لزيادة الشفافية في سوق المال الكويتي ورفع الوعي واعتماد أفضل الممارسات العالمية، أصدرت بورصة الكويت دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين، والذي يهدف إلى تزويد الشركات المدرجة بالمعرفة والاستراتيجيات الأساسية لتعزيز التواصل الفعّال، وتطوير الحوكمة، وتحسين التواصل بين الشركات المدرجة وأصحاب المصالح الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين والمحللين والجهات التنظيمية.

من جهته قال السيد/ رضا افتخاري، الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط: “يسعدنا استمرار شراكتنا مع بورصة الكويت التي تعد نموذجاً متميزاً في دعم ممارسات علاقات المستثمرين وتعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية في المنطقة. وتعكس هذه الفعالية التزامنا المشترك بتبادل المعرفة والخبرات وتمكين المختصين من تبني أساليب أكثر تقدماً في بناء علاقاتهم مع مجتمع الاستثمار وتطوير حضورهم في أسواق المال.”

يأتي هذا اللقاء ضمن الشراكة الإستراتيجية بين بورصة الكويت وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط الممتدة منذ عام 2017، والتي تهدف إلى ترسيخ أفضل المعايير والممارسات في علاقات المستثمرين، وتمكين الشركات المدرجة من تطوير منظومات فاعلة للتواصل مع المستثمرين، بما يسهم في تطوير سوق المال الكويتي وتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً.

كما أضاف السيد/ محمد عبدال، رئيس فرع الجمعية في الكويت: “تحرص جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وفرعها في الكويت من خلال اللقاءات التعليمية وورش العمل على تعزيز التواصل بين مجتمع علاقات المستثمرين في الكويت والمنطقة، ومواكبة أحدث التوجهات في الأسواق العالمية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات المدرجة في سوق المال الكويتي، وترسّيخ مكانته ضمن المجتمع الإستثماري الدولي.”