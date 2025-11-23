وزير الصحة: طب الأم والجنين ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية الحديثة

وزير الصحة د.أحمد العوضي يلقي كلمته خلال افتتاح المؤتمر الخليجي الثاني حول طب الأم والجنين

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأحد أن طب الأم والجنين يمثل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية الحديثة لما له من تأثير مباشر في حماية حياة الأم وضمان مستقبل صحي مشرق للطفل ما يعني صحة جيل كامل ومستقبل وطن بأكمله.

جاء ذلك في كلمة الوزير العوضي بافتتاح المؤتمر الخليجي الثاني حول طب الأم والجنين تحت شعار (التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التدخلات الجنينية) بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وقال العوضي إن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات الطبية الحديثة مشيرا إلى أن دولة الكويت حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما لافتا في خدمات الأمومة والطفولة عبر تحديث البنى التحتية الصحية وتطوير الكوادر الطبية وتوسيع قدرات المستشفيات المتخصصة.

ولفت إلى أبرز المنجزات مثل افتتاح مستشفى الفروانية الجديد عام 2023 بسعة 192 سريرا لقسم النساء والولادة وست غرف عمليات متخصصة وافتتاح مستشفى الولادة الجديد عام 2025 الذي يضم 789 سريرا و59 غرفة ولادة و28 غرفة عمليات بالإضافة إلى تشغيل مستشفى الأمومة والطفولة في الأحمدي في العام نفسه بسعة 637 سريرا و21 غرفة عمليات.

وأضاف أن وحدات طب الأم والجنين في مستشفى الولادة ومستشفى الفروانية تقدم خدمات تشخيصية متكاملة لأكثر من 4800 حالة حمل سنويا ما يعكس كفاءة الكوادر الطبية الوطنية وقدرتها على التعامل مع حالات الحمل عالية الخطورة وفق أحدث المعايير العالمية.

من جانبها أكدت رئيس مجلس أقسام النساء والولادة ورئيس المؤتمر الدكتورة أمل خضر في كلمة مماثلة أن البرنامج العلمي لهذا الحدث الإقليمي يضم محاور شاملة تعكس التطور السريع في التدخلات الجنينية وعلوم ما قبل الولادة.

وقالت خضر إن المؤتمر يناقش مجموعة واسعة من الموضوعات المتخصصة أبرزها الاستشارات الوراثية وتفسير المتغيرات الجينية والتشخيص قبل الولادة والكشف المبكر والرعاية التلطيفية للجنين ودعم الأسر والتدخلات الجراحية الجنينية المتقدمة والصحة النفسية للأم والتعامل مع العدوى الجنينية وإدارة تسمم الحمل والإنذارات المبكرة وتصوير قلب الجنين والجوانب الأخلاقية والقانونية في طب الأم والجنين.

وذكرت أن المؤتمر لا يكتفي بالجانب النظري بل يولي اهتماما كبيرا بالتدريب العملي وتطبيق المهارات الحديثة موضحة أن البرنامج تضمن ثلاث ورش عمل متخصصة نفذت وفق أعلى المعايير منها (ورشة أساسيات التعليم بالمحاكاة وأساليب التلخيص) وهي ورشة نوعية تهدف إلى ترسيخ أسس التعليم الطبي المبني على المحاكاة وبناء بيئة تدريب فعالة.

وأوضحت أن الورش العملية تجسد التوجه نحو نقل الخبرات المتقدمة إلى الممارسة السريرية وتؤكد حرص قطاع النساء والولادة في الكويت ودول مجلس التعاون على تطوير قدرات الفرق الطبية بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية للأم والجنين.