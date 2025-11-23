“إنفست جي بي” تبرم شراكة استراتيجية مع مجموعة Arrow Global العالمية

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إنفست جي بي" هاني العوضي والمؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "آروو جلوبال" زاك لوي

تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى التعاون مع مديري استثمار عالميين من الطراز الأول، ومن أجل تنويع منصتها العالمية وتقديم حلول استثمارية لعملائها داخل دولة الكويت، أبرمت شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م “إنفست جي بي”، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، شراكة استراتيجية مع مجموعة آروو جلوبال “Arrow Global”، وهي شركة أوروبية رائدة في إدارة الأصول البديلة ومتخصصة في الفرص الاستثمارية المدعومة بالأصول والعقارات.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية، إلى تمكين عملاء ” انفست جي بي ” من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الأوروبية المدعومة بالأصول، استناداً إلى خبرة آروو جلوبال وحضورها المحلي في الأسواق الأوروبية الرئيسة، مما يعزز التزام “إنفست جي بي” بتقديم حلول استثمارية متنوعة عالية الجودة تواكب احتياجات وتطلعات عملائها. ستركز الشراكة الاستراتيجية على استراتيجيات الائتمان المدعومة بالعقارات. وتجدر الإشارة الى أن شركة آروو جلوبال تدير حالياً أصولًا تتجاوز قيمتها 125 مليار يورو وتعمل من خلال 25 مِنصة محلية في ثمانية أسواق أوروبية.

تكمن خبرة آروو جلوبال الجوهرية في نهجها الاستثماري القائم على اقتناص الفرص الذي يتيح لها التحرك بمرونة عبر الأسواق الأوروبية وفئات الأصول ومراكزها ضمن هيكل رأس المال. إضافة إلى ذلك، فقد طورت آروو جلوبال خبرات إقليمية وتخصصاً مميزاً في فئات الأصول، مما مكنها من بناء أساس متين لهذه الشراكة الاستراتيجية.

تعليقا على هذه الشراكة، قال السيد/ هاني العوضي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفست جي بي: “تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا المستمر بتوسيع نطاق وصول عملائنا الى فرص استثمارية دولية تجمع بين الاستقرار والابتكار وإمكانات الدخل. كما أن سجل آروو جلوبال الحافل بالنجاح في الأسواق الأوروبية الخاصة يدعم جهودنا الرامية إلى تحقيق عوائد تتماشى مع أهداف عملائنا الاستثمارية”.

ومن جانبه، قال السيد/ زاك لوي، المؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة آروو جلوبال، “يسعدنا أن نتعاون مع شركة إنفست جي بي لربط رؤوس الأموال المتقدمة من منطقة الخليج بفرص استثمارية عالية الجودة ومدعومة بالأصول في شريحة الشركات المتوسطة عبر أوروبا الغربية. ويعزز هذا التعاون حضورنا الراسخ في المنطقة، ويعكس طموحنا المشترك في تحقيق قيمة طويلة الأمد ومعدلة بحسب المخاطر من خلال استراتيجيات استثمارية منضبطة تستند إلى المعرفة المحلية.”

تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية محطة جديدة في مسيرة نمو شركة إنفست جي بي نحو بناء منصة استثمارية عالمية قوية وتطوير مجموعة حلولها الاستثمارية البديلة. ومن خلال الشراكة مع مديري الاستثمار الدوليين الرائدين مثل آروو جلوبال، تواصل إنفست جي بي ترسيخ مكانتها كشريك موثوق لعملائها الساعين إلى الوصول إلى فرص استثمارية متميِزة على المستوى المؤسسي عبر الأسواق الدولية، مما يعزز التزامها بدعم عملائها في الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها وتنويعها.