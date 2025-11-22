الحرس الوطني ينفذ تدريباً على مهام العمليات

الحرس الوطني

تنوه مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني بأن قوات الحرس الوطني ستنفذ خلال الفترة من 23 إلى 27 من الشهر الجاري تدريبًا على مهام العمليات في جميع المواقع والمعسكرات ، وذلك في إطار خطة التدريب السنوية والتي تتضمن خطة استدعاء تهدف إلى تقييم جاهزية أفراد الحرس الوطني ( قياس سرعة الاستجابة في التعامل مع الأحداث).

وأكد مدير مديرية التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد دكتور جدعان فاضل جدعان أن هذه الإجراءات تتضمن استدعاء منتسبي الحرس الوطني خارج أوقات العمل وتحريك الآليات والقوات في المواقع الحيوية التي يتولى الحرس الوطني تأمينها، مشيراً إلى أنها لا تدعو إلى القلق.

وأهاب مدير مديرية التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني بالمواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الحرس الوطني بما يعينهم على مواصلة دورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، جنبًا إلى جنب مع رجال الجيش والشرطة في ظل القيادة الحكيمة.