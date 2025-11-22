زورق البحرية الكويتية “استقلال” يشارك في “استعراض الأسطول” في سلطنة عمان

زورق البحرية الكويتية "استقلال"

شاركت القوة البحرية الكويتية في استعراض الأسطول البحري 2025 المقام في سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني العماني.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي في بيان لها اليوم السبت إن طاقم (استقلال) أدى أمس التحية العسكرية البحرية لليخت السلطاني (فلك السلامة) خلال مروره أمام منصة الشرف وبحضور سلطان عمان هيثم بن طارق.

وتأتي مشاركة زورق (استقلال) في هذا الاستعراض بمناسبة احتفالات السلطنة باليوم الوطني إلى جانب عدد من القطع البحرية التابعة لأسطول البحرية السلطانية العمانية وبمشاركة سفن بحرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.