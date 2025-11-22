×
الجيش الكويتي: القوتان الجوية والبحرية تنفذان رماية بالذخيرة الحية يومي الأثنين والثلاثاء

ميدان الرماية البحري
الكويت مميز
أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي للإخوة المواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة الجوية والقوة البحرية بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية يومي الأثنين والثلاثاء، الموافق 24- 25 نوفمبر 2025، من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

وذلك في ميدان الرماية البحري، والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتداداً إلى جزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتداداً إلى جزيرة أم المرادم.

وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصاً على سلامة الجميع.

