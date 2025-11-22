بنك برقان يختتم رعايته لمهرجان الخريف السنوي التاسع لدار الآثار الإسلامية

فريق بنك برقان وزّع هدايا على الزوار

اختتم بنك برقان رعايته لمهرجان الخريف السنوي التاسع الذي نظّمته دار الآثار الإسلامية، تأكيداً على التزامه المتواصل بدعم وإثراء الفنون والثقافة في الكويت. وقد شهد المهرجان، الذي استضافه مركز اليرموك الثقافي، إقبالاً واسعاً تجاوز 1,000 زائر من مختلف الفئات العمرية، وشارك فيه عدة فنانين قدّموا عروضاً موسيقية ومسرحية حية، إلى جانب ورش عمل وأنشطة ترفيهية للعائلات.

وتأتي رعاية بنك برقان المتواصلة لفعاليات دار الآثار الإسلامية في إطار استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، والتي تسلط الضوء على الثقافة الكويتية وإبراز الإرث الوطني عبر دعم الفنانين ورعاية مختلف المبادرات والفعاليات. كما تنسجم هذه الخطوة مع التزام البنك بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) داخل القطاع المصرفي.

وقد نظمت دار الآثار الإسلامية مهرجان هذا العام لإحياء المشهد الفني الكويتي ، بما تميّز به من حيوية وزخم تركا بصمة بارزة على مختلف أنواع الفنون، من الموسيقى والمسرح إلى الفنون البصرية والأدائية. وقد حظي المهرجان بتفاعل كبير من الجمهور، إذ استعاد جيل الثمانينيات ذكريات تلك المرحلة، فيما تعرّفت الأجيال الجديدة على حقبة مهمة من تاريخ الفن الكويتي لا يزال أثرها حاضراً في الثقافة الشعبية المعاصرة.

البنك أقام مسابقات وأنشطة تفاعلية للجمهور

بالإضافة يوفر المهرجان سنوياً منصة مميّزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من الزوار عبر بازار الفنون. ويجسّد ذلك دعم بنك برقان المتواصل لأصحاب المشاريع والطاقات الشبابية الكويتية، وإيمانه بدورهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع مسيرة نموّه.

كما شارك بنك برقان في المهرجان من خلال جناحه الخاص الذي قدّم مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الأطفال والعائلات، إلى جانب توزيع الهدايا على الزوار، مما أضفى أجواءً مميّزة على تجربة المهرجان.

جانب من المنتجات المعروضة في بازار الفنون

ومن جانب آخر، وحرصاً على دعم حملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع البنوك المحلية، تواجد ممثّلو بنك برقان في المهرجان للتفاعل مع الزوار وتزويدهم بمعلومات وإرشادات مهمة حول أساليب تحقيق الأمان المصرفي، ولا سيما المتعلّقة بالمعاملات الإلكترونية وعمليات الاحتيال وطرق تفاديها.

وفي إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وركائز الاستدامة، يواصل بنك برقان دعم مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الصحة من خلال مبادرات توعوية وشراكات تعزز الوعي الصحي، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال عبر تمكين أصحاب المشاريع وتشجيع الابتكار بين الشباب. كما يحرص البنك على تعزيز الجانب البيئي من خلال فعاليات مستدامة تسهم في نشر الوعي البيئي بما ينسجم مع رؤية الكويت الجديد 2035.