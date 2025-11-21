دولة الكويت تجدد تأكيد موقفها الثابت ومبدئها الداعم للقضية الفلسطينية

مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي

جددت دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا اليوم الجمعة تأكيد موقفها الثابت ومبدئها الداعم للقضية الفلسطينية ومواصلة الجهود من أجل تحقيق كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود الرابع من يونيو لعام 1967 استنادا للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في كلمة مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي الذي ترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري الأول ل (مجموعة المانحين لفلسطين) في بروكسل والذي عقد أمس الخميس برئاسة مشتركة بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا وبمشاركة وزراء وكبار المسؤولين من 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

وأكد السفير معرفي أثناء الفقرة رفيعة المستوى من أعمال الاجتماع دعم دولة الكويت لمبادرات الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا وجهود الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر ومصر وتركيا لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة والتي اعتمدها مجلس الأمن بقراره (2803).

وفيما أشاد باستضافة الاتحاد الأوروبي لهذا الاجتماع الهام مثنيا على الجهود والمسؤولية الدولية المشتركة لدعم الاستقرار المالي والتعافي وإعادة الإعمار في دولة فلسطين الشقيقة. وفي الوقت ذاته شدد السفير معرفي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لحل جذور الأوضاع الكارثية التي تشهدها سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تتفاقم مع استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية.