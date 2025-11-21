فائض الكويت التجاري مع اليابان ارتفع بنسبة 46.3% في أكتوبر الماضي مقارنة بأكتوبر 2024

صورة تعبيرية

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الجمعة أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ارتفع بنسبة 3ر46 بالمئة في أكتوبر الماضي مقارنة بأكتوبر 2024 ليصل إلى 5ر51 مليار ين ياباني (308 ملايين دولار أمريكي) مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي مدعوما بقوة الصادرات.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن الكويت حافظت على فائض تجاري مع اليابان لمدة 17 عاما وتسعة أشهر متواصلة مضيفة أن صادرات الكويت إلى اليابان قفزت بنسبة 8ر24 بالمئة على اساس سنوي لتصل إلى 9ر82 مليار ين (508 ملايين دولار).

ولفتت الوزارة الى أن الصادرات الكويتية إلى اليابان سجلت ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بشكل طفيف بلغت نسبته 5ر0 بالمئة لتصل إلى 3ر31 مليار ين (186 مليون دولار) وذلك للشهر ال 11 على التوالي.

وعلى صعيد المنطقة تراجع فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان بنسبة 7ر10 بالمئة ليصل إلى 7ر507 مليار ين (2ر3 مليار دولار) في أكتوبر الماضي مع انخفاض صادراتها الى اليابان بنسبة 3ر6 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وبينت أن صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد التي تشكل 1ر94 بالمئة من إجمالي صادرات منطقة الشرق الاوسط إلى اليابان تراجعت بنسبة 4ر6 بالمئة.

من جهة اخرى ذكرت الوزارة أن واردات الشرق الأوسط من اليابان انخفضت بنسبة 7ر0 بالمئة نتيجة تراجع الطلب على السيارات فيما سجل الاقتصاد الياباني احد أكبر اقتصادات العالم عجزا تجاريا عالميا قدره 8ر231 مليار ين (5ر1 مليار دولار) في أكتوبر للشهر الرابع على التوالي.

ولفتت إلى أن حجم العجز التجاري انخفض بنسبة 6ر53 بالمئة على أساس سنوي مضيفة أن الصادرات اليابانية ارتفعت بنسبة 6ر3 بالمئة بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات والمعدات الصناعية.

كما اشارت إلى أن الواردات زادت بنسبة 7ر0 بالمئة نتيجة ارتفاع فواتير شراء الطائرات الأمريكية فيما ظلت الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.

يذكر ان بيانات التجارة تقاس على أساس التخليص الجمركي قبل تعديل العوامل الموسمية.