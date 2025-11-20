دولة الكويت تدين وتستنكر هجمات الاحتلال على قطاع غزة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، هجمات الاحتلال على قطاع غزة، في استخفاف واضح بكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وتطبيق القرارات الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025.

وأكدت وزارة الخارجية في هذا السياق، على ضرورة تضافر المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات التي تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، وتؤكد بالوقت ذاته على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر ضمان الامتثال التام لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.