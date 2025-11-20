وزير الصحة: حريصون على تعزيز البنية التحتية لمراكز طب الأسنان وتحديث تجهيزاتها الطبية

وزير الصحة د.أحمد العوضي يلقي كلمته خلال افتتاح "المؤتمر الوطني الثاني لجمعية أطباء الأسنان الكويتية"

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حرص الوزارة على تعزيز البنية التحتية لعيادات ومراكز طب الأسنان وتحديث تجهيزاتها الطبية وتطوير أنظمة الجودة والاعتماد وتوسيع نطاق الزمالات والبرامج التخصصية بما يسهم في إعداد جيل مهني قادر على مواكبة أحدث المستجدات العلمية والتقنية في هذا المجال الحيوي.

جاء ذلك في كلمة القاها اليوم الخميس خلال افتتاح (المؤتمر الوطني الثاني لجمعية أطباء الأسنان الكويتية) الذي يستمر حتى السبت المقبل بمشاركة نخبة من المختصين والكوادر الوطنية في طب الأسنان ومن الدول العربية.

وأضاف الوزير العوضي أن وزارة الصحة تنظر إلى جمعية أطباء الأسنان الكويتية والقطاع الطبي الأهلي كشركاء أساسيين في التنمية الصحية مؤكدا أنها لا تتوانى عن دعم جهودهم ومساعيهم في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والوقوف على أحدث المستجدات العلمية والتقنية بمجال طب الأسنان.

وقال ان قطاع طب الأسنان شهد في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا على مستوى خدماته الوقائية والعلاجية وما يصاحبها من برامج تدريبية ومهنية موجهة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية.

وأوضح أن تحقيق تطلعات متلقي خدمات طب الأسنان وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لأفضل المستويات العالمية “هدف أساسي نسعى إليه بالتخطيط والعمل والتطوير وتضافر الجهود”.

وذكر أن ذلك ظهر جليا من خلال ما تم تحقيقه من إنجازات في الفترة الأخيرة ومنها على سبيل المثال نقل تقديم خدمات البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان ليصبح من خلال وزارة الصحة مباشرة كمشروع وطني واستحداث صيدليات بجميع مراكز طب الأسنان التخصصية وربطها بالصيدليات المركزية بالمستشفيات العامة حسب المحافظة.

وأشار العوضي الى استحداث مركز الجهراء التخصصي لعلاج أسنان الأطفال بطاقة 52 عيادة وهو مخصص لتقديم خدمات طب الأسنان الشاملة للأطفال منذ الولادة إلى عمر 16 سنة ويعتبر نقلة نوعية في خدمات طب الأسنان للأطفال.

وأفاد أن القطاع يشهد حاليا تنفيذ مجموعة من الأعمال التمهيدية والتجهيزية استعدادا لافتتاح وتشغيل مركز ناصر السعيد التخصصي لعلاج أسنان الأطفال في محافظة العاصمة بطاقة 48 عيادة مجهزة بأحدث التقنيات.

وقال انه تم افتتاح 13 قسما جديدا متكاملا بمراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع المحافظات و5 أقسام متكاملة جديدة لطب الاسنان بالمستشفيات العامة والتخصصية وعيادات أسنان لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع مراكز الأسنان التخصصية.

وأوضح أنه تم ايضا التوسع بخدمة عيادات طوارئ طب الأسنان (خفارة) والتي تعمل خلال أيام العطل والإجازات الرسمية للفترتين الصباحية والمسائية وذلك من خلال افتتاح 13 عيادة جديدة موزعة على جميع المحافظات.

وذكر انه تم كذلك افتتاح 3 عيادات طوارئ طب أسنان الأطفال (خفارة) تعمل خلال أيام العطل والإجازات الرسمية للفترتين الصباحية والمسائية و4 عيادات طوارئ ليلية لأسنان الأطفال طوال أيام الأسبوع وهي خدمة نوعية.

وقال إن انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الثانية يشكل منصة علمية متقدمة وفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والأبحاث وترسيخ التعاون بين المؤسسات المهنية والعلمية بما يسهم في استمرار تطوير قطاع طب الأسنان في دولة الكويت.

ودعا الله تعالى أن يكلل جهود المشاركين بالنجاح وأن تسهم مخرجات هذا المؤتمر في تعزيز مكانة دولة الكويت في ميادين طب الأسنان علما وممارسة وتميزا وأن يحفظ الكويت يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

ومن جانبه قال رئيس الجمعية الدكتور سعد الشمري في كلمة مماثلة إن المؤتمر يجمع نخبة من الخبرات الوطنية برؤية متجددة ويهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات ومناقشة أحدث الممارسات والتقنيات في مجال طب الأسنان بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الممارسين.

وأضاف أن المؤتمر الوطني الأول الذي عقد عام 2019 حقق صدى واسعا على المستويين المحلي والدولي الأمر الذي يجعل المؤتمر الحالي امتدادا لمسيرة التطوير العلمي والمهني وتعزيزا لحضور الكوادر الوطنية في منظومة طب الأسنان.

ولفت الدكتور الشمري إلى أن الحضور الواسع للمشاركين يعكس اهتمام المجتمع الطبي في الكويت بمواكبة التطورات العالمية في هذا التخصص.