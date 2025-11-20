وزيرة الشؤون الاجتماعية تتابع آلية تسليم الكراسي المتحركة بمركز دور الرعاية الاجتماعية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تتابع آلية تسليم الكراسي المتحركة في مركز دور الرعاية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة صليبيخات

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس بمتابعة اجراءات توزيع الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة بمركز دور الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون.

وقالت الدكتورة الحويلة في تصريح صحفي إن حضورها يأتي للاطمئنان مباشرة على سير إجراءات التسليم والتأكد من مطابقة الأجهزة لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمستفيدين.

وأكدت أن توفير هذه الأجهزة يعد ركيزة أساسية لتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حركتهم ودمجهم في المجتمع مشددة على حرص الهيئة على تذليل العقبات الإدارية وضمان وصول الخدمات لمستحقيها ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وأشارت الحويلة إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات والانتقال بها من الرعاية التقليدية إلى التمكين الفعلي بما يسهم في تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء فاعلين في التنمية.

ولفتت إلى استمرار سياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع المراجعين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف قطاعات الهيئة.