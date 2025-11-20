الأرصاد الجوية: طقس مائل للحرارة إلى معتدل نهارا ومائل للبرودة الى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع يكون مائلا للحرارة إلى معتدل نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي تصاحبه كتلة هوائية معتدلة وجافة نسبيا حيث تميل درجات الحرارة نحو الانخفاض الطفيف مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 14 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و 5 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 حتى 28 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 4 قدم.

وأفاد بأن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 حتى 28 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.