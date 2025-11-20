“زين” تُؤكّد دور القطاع الخاص في تعزيز صحّة المُجتمع

الوزير د. أحمد العوضي مُتوسطاً فريق زين والمُنظّمين

أعلنت زين الكويت عن دعمها لفعالية اليوم العالمي للسُكّري التي نظّمتها وزارة الصحّة في مجمع الأڤنيوز، على هامش الحملة التوعوية الصحية التي أقامها قسم الغُدد الصمّاء والسُكّر في المستشفى الأميري تحت عنوان “صحّة أفضل مع السُكّر”، تحت رعاية وحضور معالي وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي.

جاءت هذه المُشاركة تماشياً مع جهود زين المتواصلة لتفعيل مسؤوليتها المجتمعية التي تضع دعم المبادرات الصحية ضمن أولوياتها، حيث تحرص على المشاركة الفاعلة في الأنشطة التي تستهدف رفع مستوى الوعي بالأمراض المُزمنة وطرق الوقاية منها.

كما تستمر الشركة بدعم الحملات والبرامج التي تُطلقها الجهات الرسمية والمؤسسات الصحية وعلى رأسها وزارة الصحة، تأكيداً لدور القطاع الخاص كشريكٍ أساسيٍ في تعزيز صحّة المُجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بجودة الحياة.

شهدت الفعالية مُشاركة مميزة من أعضاء فريق قسم الغُدد الصمّاء والسُكّر في المستشفى الأميري، حيث تم تقديم الفحوصات المجانية، والتفاعل مع الزوار من الكبار والأطفال، إلى جانب الاستشارات الطبية المُتخصصة التي تُسهم في تعزيز الوعي بأساليب الوقاية والعلاج والتعامل السليم مع داء السكري.

وتأتي هذه الفعالية في إطار خطة وزارة الصحة واستراتيجيتها للتوعية الصحية والوصول المباشر إلى جميع أفراد المجتمع، تزامناً مع اليوم العالمي للسكري الذي يُصادف الرابع عشر من نوفمبر من كل عام، وبهدف تعزيز الوقاية والحد من انتشار المرض والمضاعفات المرتبطة به، من خلال تقديم أنشطة توعوية وتثقيفية في أماكن تفاعلية قريبة من الجمهور.

وعكست الفعالية صورة متكاملة لتعاون الفريق الطبي من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين مع أفراد المجتمع، من خلال التواجد الميداني في أحد أكبر المراكز التجارية في الكويت، بما يُسهم في نشر الوعي بأهمية الفحص المُبكّر، وتشجيع المرضى والمُعرّضين للإصابة على مراقبة حالتهم الصحية بشكل دوري.