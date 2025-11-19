وزير الصحة يدشن تطبيق “سالم” الإلكتروني ضمن استراتيجية التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات

الدكتور احمد العوضي خلال تقديم عرض التطبيق

دشن وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء تطبيق سالم الإلكتروني لخدمات وزارة الصحة والذي يأتي ضمن استراتيجية (الوزارة) للتحول الرقمي ومساعيها الدؤوبة لتسهيل الحصول على الخدمات وإتمام المعاملات.

وقال الوزير العوضي خلال عرض مرئي أقيم في مركز التواصل الحكومي بحضور وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر وقيادات وزارة الصحة إن (تطبيق سالم) الذي سيحل محل تطبيق (كويت صحة) يعد نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أن (تطبيق سالم) يتيح للمستخدمين حجز المواعيد في المراكز الصحية والمستشفيات بسهولة والوصول إلى ملفاتهم الطبية ومراجعتها إلكترونيا ومتابعة الوصفات والعلاجات ونتائج الفحوصات المخبرية وتقارير الأشعة وسجلات المتابعة الصحية علاوة على تقديم خدمات الإنذار المبكر والتذكير بالمواعيد الدورية والتنبيه للفحوصات الوقائية.

وأضاف أن التطبيق يوفر كذلك خاصية الربط مع الأنظمة الصحية الحكومية الأخرى بما يسهم في تسهيل تبادل المعلومات الطبية بين الجهات ذات الصلة ويعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة علاوة على دعمه تقارير التحاليل المخبرية والأشعة وسجلات التطعيمات.

وأفاد بأن وزارة الصحة تعمل على توسيع نطاق خدمات (التطبيق) ليشمل برامج الصحة العامة ومتابعة الأمراض المزمنة والخدمات الصيدلانية وخدمات الرعاية المنزلية بما ينسجم مع رؤية دولة الكويت الصحية طويلة الأمد.

وذكر أنه بتدشين (تطبيق سالم) أصبحت الخدمات الطبية متاحة في منصة موحدة الأمر الذي يسهل على المواطنين الوصول إلى بياناتهم وإتمام معاملاتهم من دون الحاجة إلى مراجعة الجهات أو المرافق الصحية بشكل متكرر.

وقال وزير الصحة إن (تطبيق سالم) يتيح سداد الرسوم عبر خدمة الدفع الإلكتروني (آبل باي) مما يسهل إتمام المعاملات المالية الصحية من دون الحاجة إلى الدفع النقدي أو الحضور الشخصي.

وأوضح أنه تم إدراج جميع المستشفيات بالمحافظات الست ضمن التطبيق بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الأقسام الصحية التي يرغبون في مراجعتها والاطلاع على الأقسام المتاحة بسهولة.

وذكر أن “مواعيد الأطباء الزائرين من خارج دولة الكويت وتخصصاتهم ستكون متاحة عبر التطبيق خلال الأشهر المقبلة”.

من جهته هنأ وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر وزارة الصحة في كلمة خلال العرض المرئي على هذا الإنجاز الرقمي الذي يعكس حرصها المستمر على تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها مؤكدا الحرص الكامل لهذا المشروع والاستعداد للتعاون في كل ما يلزم لضمان نجاحه واستمرارية تطويره.

وقال العمر إن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات حريصة على تقديم كل أشكال المساندة الفنية والتقنية بما في ذلك دعم عمليات الربط والتكامل عبر المنصة الوطنية لتبادل البيانات بما يحقق تجربة متكاملة تخدم المواطن والمقيم.

وأشار إلى أن الاجتماعات الأسبوعية القائمة بين فرق العمل في الجانبين تمثل إطارا فعالا لمتابعة المتطلبات ومعالجة التحديات وتسريع وتيرة الإنجاز بما يواكب تطلعات الدولة في بناء بيئة رقمية متقدمة.

ومن جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية المهندس عادل الرشيدي في مداخلته إن برنامج (سالم) يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للخدمات الصحية في دولة الكويت.

وأفاد المهندس الرشيدي أن أكثر من 30 نظاما صحيا متفرقا تم دمجها ورفع بياناتها في منصة موحدة إضافة إلى تجميع ما يزيد على 100 مليون بيان صحي في مكان واحد بما يسهم في تسهيل الوصول للمعلومات الطبية وتسريع الإجراءات.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في كلمته إن (سالم) يمثل الجيل الحديث من تطبيقات الوزارة وسيحل محل تطبيق (كويت صحة) مبينا أنه محطة مهمة في تطوير المنظومة الصحية الوطنية لاسيما في جانب التحول الرقمي.

ولفت السند إلى أنه على مدار العقدين الماضيين اتجهت الأنظمة الصحية المتقدمة حول العالم إلى رقمنة خدماتها لتقديم مفهوم جديد للرعاية الصحية التي لم تعد محصورة داخل أسوار المستشفيات والمراكز المتخصصة بل أصبحت متاحة بين أيدي المواطنين والمواطنات.

وذكر أن رقمنة الخدمات الصحية ليست هدفا بحد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق هدف أسمى وهو تعزيز صحة ورفاه الجميع وتسهيل الوصول إلى الخدمة وهو أحد مرتكزات خطة التنمية ورؤية (كويت 2035).

وأوضح أن هذا التطبيق يأتي ليربط بين الأنظمة والمنشآت الصحية المختلفة بما يتيح سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات مشيرا الى أن وزارة الصحة تمتلك قاعدة بيانات كبيرة تشمل أكثر من 85 ألف تقرير أشعة و400 ألف تقرير طبي و19 مليون وصفة طبية وأكثر من 18 مليون نتيجة مخبرية.

وقال إن تطبيق (سالم) ليس مجرد نقلة تقنية أو إلكترونية بل هو التزام وطني بتطوير المنظومة الصحية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.