الدفاع المدني في غزة: 3 شهداء و15 إصابة في غارات للاحتلال فجر الخميس

قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس مقتل ثلاثة أشخاص في غارات جوية للاحتلال على جنوب القطاع فجر الثلاثاء، بعيد سقوط 27 قتيلا على الأقل في سلسلة ضربات جوية الأربعاء.

وقال الدفاع المدني في بيان “انتشال 3 شهداء و15 إصابة من عائلتي أبو سبت وسهمود إثر قصف الاحتلال منزلا سكنيا في منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس” حوالى الساعة الرابعة فجرا (02:00 ت غ).

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من المعلومات. من جهته، أكد مصدر في وزارة الداخلية التابعة لحماس عدم تسجيل غارات جوية جديدة بعد الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي، بينما يستمر القصف المدفعي على منطقة خان يونس.