وزيرة الشؤون توجه بتسريع التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين والمستفيدين

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء بتسريع مشاريع التحول الرقمي داخل قطاع الشؤون الإدارية والمالية وتطوير أنظمة الموارد البشرية والعمليات المالية وتحسين إجراءات العمل لتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين والمستفيدين.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب قيامها بجولة تفقدية في قطاع الشؤون الإدارية والمالية يرافقها المدير العام للقطاع فيصل الكندري للاطلاع على سير العمل في الإدارات التابعة للقطاع والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمراجعين والموظفين.

وقالت الحويلة إن قطاع الشؤون الإدارية والمالية يعد الركيزة الأساسية للوزارة إذ تنعكس دقة العمل المالي والإداري مباشرة على جميع القطاعات الأخرى مشددة على ضرورة تعزيز الرقابة وضبط المصروفات وتطبيق أعلى معايير الشفافية والنظم المالية الحديثة.

وأكدت أهمية توفير بيئة إدارية متكاملة تدعم الأداء وتسرع الإنجاز موضحة أن الجولة شملت إدارات الموارد البشرية والشؤون المالية والشؤون الإدارية والمشتريات والمتابعة للاطلاع على بيئة العمل وآليات إنجاز المعاملات والاستماع لملاحظات الموظفين واحتياجاتهم.