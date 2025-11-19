وزير التعليم العالي يعلن خطة البعثات الخارجية للعام الأكاديمي 2026 – 2027

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الاربعاء عن اعتماد خطة البعثات الخارجية للعام الأكاديمي (2026 – 2027) “مبكرا” وذلك بهدف تمكين الطلبة من اتخاذ قراراتهم الأكاديمية بوعي وثقة.

وأوضح الجلال في تصريح صحفي أنه اعتمد خطة البعثات الخارجية للعام الجامعي (2026 – 2027) في وقت مبكر لإتاحة الفرصة الكافية أمام الطلبة للاطلاع على التخصصات المطروحة والشروط والمعايير المطلوبة للابتعاث ومقارنتها بما يتوافق مع ميولهم الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار نهج الوزارة الرامي إلى تطوير منظومة البعثات وتحديث آلياتها بما يعزز من الشفافية والعدالة في القبول ويساعد الطلبة وأولياء أمورهم على اتخاذ قراراتهم الأكاديمية في وقت مبكر وبمعلومات دقيقة وواضحة.

وأشار إلى انه تم تحديث قوائم المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية الموصى بها من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لضمان أن تكون خيارات الابتعاث أكثر جودة وتنوعا وتوافقا مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي الدولي.

وأكد أن الوزارة ماضية في نهجها نحو الارتقاء بجودة التعليم العالي ودعم الطلبة الكويتيين المبتعثين في مسيرتهم الأكاديمية بوصفهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الكويت المعرفي والتنموي.