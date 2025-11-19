وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفراء تونس وليبيا وبنين والصومال

وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى دولة الكويت

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم سفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى دولة الكويت سعادة السفير محمد كريم البودالي.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة الكويت والجمهورية التونسية الشقيقة والتأكيد على رغبة البلدين في تطوير مجالات التعاون الثنائي بينهما في مختلف الميادين ولاسيما في الجانبين الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط القائمة بينهما.

وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير دولة ليبيا الشقيقة لدى دولة الكويت

كما استقبل معاليهما سفير دولة ليبيا الشقيقة لدى دولة الكويت سعادة السفير سليمان علي الساحلي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دولة الكويت ودولة ليبيا الشقيقة وما تشهده من تواصل وتعاون بين البلدين والتأكيد على تطلع الجانبين إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير جمهورية بنين الصديقة لدى دولة الكويت

واستقبل معاليهما سفير جمهورية بنين الصديقة لدى دولة الكويت سعادة السفير باردو دين أغيمون.

وشهد اللقاء بحث أطر تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الكويت وجمهورية بنين الصديقة والحرص على فتح آفاق جديدة للشراكة بين الجانبين ودفع هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الفعالة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفير جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة لدى دولة الكويت

كما استقبل معاليهما سفير جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة لدى دولة الكويت سعادة السفير الدكتور عبدالله محمد شيخ عبدالله.

وخلال اللقاء تم بحث العلاقات الاخوية الطيبة بين دولة الكويت وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وما يربط البلدين من تعاون مشترك والحرص على توسيع مجالات العمل بينهما خاصة في المجال الانساني والتنموي والتأكيد على استمرار دعم دولة الكويت للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال.