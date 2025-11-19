مصور كويتي يرصد ويوثق طيورا نادرة خلال هجرتها الشتوية عبر البلاد

المصور الكويتي المتخصص في شؤون البيئة د. عبدالله الزيدان

تمكن المصور الكويتي والمتخصص بشؤون البيئة الدكتور عبدالله الزيدان من رصد وتوثيق طيور نادرة خلال هجرتها الشتوية عبر دولة الكويت هي بومة (طويلة الاذنين) في حديقة (الشويخ) العامة والثانية (قصيرة الاذنين) والعقاب الملكي الشرقي في محمية (الجهراء) الطبيعية.

وقال الزيدان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن هذه الطيور العابرة تعتبر الكويت محطة رئيسية لها في مسار هجرتها الشتوية ما يدل على أن الكويت ملاذ آمن لها وتتوفر فيها الموائل الطبيعية للأنظمة البيئية التي توفر الظروف اللازمة لبقائها.

وعن البومة (طويلة الاذنين) أوضح أن رصدها نادر وغير شائع في الكويت وتظهر عادة بين شهري نوفمبر ومارس خلال مواسم الهجرة وقد تم رصدها في البلاد 11 مرة فقط لندرتها.

وذكر أن هذه البومة تتميز بخصلتين من الريش تشبهان الأذنين الطويلتين وعيناها البرتقالية اللافتة وتفضل الاختباء في المناطق كثيفة الأشجار أثناء النهار والمناطق الزراعية المظللة.

البومة طويلة الأذنين

وبين أنه رغم صعوبة رصدها فإنها تشاهد أحيانا في مواقع مراقبة الطيور المعروفة مثل محمية (الجهراء) ومنطقة (الصليبية) ومزارع (الوفرة والعبدلي) والحدائق العامة.

وأفاد بأن هذا الطائر يمتاز بوجود ريش فوق الرأس أشبه بالأذن وتكون طويلة وواضحة وشكل الوجه أطول ويبدو أكثر حدة ويميل لون العين إلى البرتقالي.

ولفت الزيدان إلى أن هذه البومة عادة ما توجد في المناطق التي يكثر فيها القطاع النباتي والأشجار وتنشط ليلا حيث تصطاد الثدييات الصغيرة والطيور ما يجعل المزارع والمناطق الخضراء المحمية والحدائق العامة في الكويت موائل مناسبة له خلال فترة وجودها الموسمية.

وعن البومة (قصيرة الاذنين) أوضح أن رصدها ووجودها شائع في البلاد ويسهل رصدها وتوثيقها خلافا للبومة (طويلة الاذنين) كما أن الأولى تختلف عن الثانية في جوانب عدة.

البومة قصيرة الأذنين

وأضاف أن (قصيرة الأذنين) تمتاز بوجود ريش قصير غير بارز فوق الرأس يشبه الأذن والوجه قرص دائري فاتح اللون وعينين صفراوين مبينا أنها تفضل البيئات المفتوحة وتكون نشطة خلال النهار.

وبالنسبة للعقاب الملكي الشرقي قال إنه طائر زائر غير شائع في فترة الشتاء بالبلاد ومهدد بالانقراض وهو جارح كبير ينتشر في شرق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتراوح طوله بين 72 و90 سنتيمترا ويصل طول جناحيه إلى ما يقارب المترين.

وأفاد الزيدان بأن (الملكي) أكبر من عقاب (البادية) وعقاب (المنقط الكبير) ويتميز بلونه البني الداكن وعنقه الذهبي الفاتح وبقع الكتفين البيضاء التي تظهر بوضوح أثناء الطيران لافتا بأنه يعيش في الغابات المفتوحة والمناطق الصحراوية والأراضي الزراعية ويتغذى بشكل رئيسي على الثدييات الصغيرة.

وأشار إلى أن الموائل الطبيعية المتوفرة في دولة الكويت تعتبر مهمة للطيور المهاجرة للحفاظ عليها واستدامتها محليا ودوليا.