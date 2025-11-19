“السكنية” توقع عقدا لإنشاء 10 مبان عامة في مدينة المطلاع السكنية

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأربعاء توقيع عقد لإنشاء 10 مبان عامة وأعمال الخدمات والبنية التحتية بمركز الضاحية (إن 12) في مدينة المطلاع السكنية.

وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي في تصريح صحفي إن العقد المبرم يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة 10 مبان عامة تضم السوق المركزي الرئيسي والمركز الصحي الرئيسي ومركز الإسعاف ومخفر الشرطة ومبنى خدمة المواطن إضافة إلى مباني البلدية والبريد والوحدة الاجتماعية ومركز تنمية المجتمع ومبنى وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف العنزي أن العقد يتضمن أيضا إنشاء محلات تجارية وثلاث محطات كهرباء فرعية فضلا عن تنفيذ أعمال الخدمات والبنية التحتية في مركز الضاحية (إن 12) موضحا أن قيمة العقد بلغت 12ر19 مليون دينار كويتي (نحو 63 مليون دولار أمريكي) على أن يتم إنجازه خلال 900 يوم.

وأوضح أن المؤسسة تقوم حاليا بمتابعة تنفيذ 131 مبنى خدميا تشتمل على ثلاثة مساجد جامعة إضافة إلى ثلاثة مساكن للإمام والمؤذن في الضواحي (إن 2 و إن 4 وإن 7) و 13 روضة أطفال في الضواحي (إن 1 وإن 6 وإن 8 وإن 12) و 10 مدارس ابتدائية للبنين أو للبنات في الضواحي (إن 2 و إن 4 وإن 5 وإن 7 وإن 11 وإن 12) وست مدارس متوسطة في الضواحي (إن 2 وإن 7 وإن 8 وإن 11) وأربع مدارس ثانوية في الضواحي (إن 1 وإن 3 وإن 8 وإن 12) ومركز صحي في الضاحية (إن 5).

وذكر أن المؤسسة تتابع أيضا تنفيذ ثلاثة مراكز صحية عامة في الضواحي (إن 2 وإن 4 وإن 6) وثلاثة مراكز صحية متكاملة مع مراكز إسعاف في الضواحي (إن 7 وإن 9 وإن 10 وثلاثة أفرع للغاز في الضواحي (إن 2 وإن 4 وإن 6).

وبين أن وتيرة الإنجاز تسير بصورة جيدة وفقا للجداول الزمنية المعتمدة لهذه المشاريع موضحا أن المؤسسة انتهت أخيرا من تنفيذ 116 مبنى في سبع ضواح بالمدينة وتشمل 20 مدرسة و24 مسجدا محليا ومسجدين جامعين و26 مسكنا للإمام والمؤذن وثلاثة مراكز صحية ومركزين للإسعاف و20 مجموعة محلات وسوقين مركزيين وأربعة أفرع للغاز ومخفرين للشرطة إضافة إلى مركزين لخدمة المواطن ومركز إطفاء .

وأشار العنزي إلى أن المؤسسة انتهت من مبنيين لكل من البلدية والوحدة الاجتماعية ومركز تنمية المجتمع ومكتب البريد مشيرا إلى تسليم المباني للجهات الحكومية ذات الصلة لتشغيلها.