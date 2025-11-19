وزير الصحة: مؤتمر الكويت للإيدز والعلاج بمضادات الميكروبات يعكس التزامنا بهدف الصحة للجميع

الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن مؤتمر الكويت الثالث للإيدز والعلاج بمضادات الميكروبات يعكس التزام البلاد بمواصلة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الأمراض السارية وتعزيز الصحة العامة ضمن رؤيتها للتنمية المستدامة وتحقيق هدف الصحة للجميع.

وقال الوزير العوضي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر اليوم الأربعاء ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بالوزارة الدكتور المنذر الحساوي إن الحديث عن مكافحة مرض الإيدز ليس مجرد استعراض لإنجازات أو أرقام إنما هو تعبير عن التزام إنساني وأخلاقي ووطني يعكس إيماننا العميق بكرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة وآمنة.

ولفت إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت وما تسعى إلى تحقيقه في إطار التزامها الراسخ بدعم المبادرات العالمية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الصحية.

وأضاف أن الكويت تمكنت وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) من إحراز تقدم استثنائي جعلها في طليعة الدول العربية والإقليمية في مؤشرات التشخيص والعلاج والكبت الفيروسي.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال توسيع نطاق الكشف المبكر وتوفير العلاج المجاني والآمن لجميع الفئات المستهدفة بما ينسجم مع الأهداف العالمية التي وضعتها الأمم المتحدة للقضاء على وباء الإيدز كتهديد للصحة العامة.

وأشار الوزير العوضي إلى “مواصلة الكويت التزامها الراسخ بتعزيز الوقاية وضمان استدامة الخدمات وتكثيف البرامج التوعوية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الصحية وصولا إلى مجتمع خال من الوصمة والتمييز”.

وأكد أن ترشيد استخدام مضادات الميكروبات لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة وطنية وعالمية حفاظا على فعالية هذه الأدوية الثمينة وحماية للأجيال القادمة من خطر المقاومة الدوائية.

وتابع “اننا نقترب اليوم من إنجاز وطني جديد يتمثل في افتتاح مستشفى الأمراض السارية الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بما يقدمه من خدمات تخصصية متقدمة وتجهيزات طبية حديثة تؤهله لأن يكون مركزا بحثيا رائدا يسهم في دعم السياسات الصحية المبنية على الأدلة والمعايير العالمية.

وأعرب عن التطلع أن تثمر جلسات هذا المؤتمر توصيات بناءة تسهم في دعم استراتيجيات مكافحة الأمراض السارية وترشيد استخدام المضادات بما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي متميز في مجال الصحة العامة والبحوث الطبية.

من جانبه أكد رئيس المؤتمر واللجنة المنظمة الدكتور أسامة البقصمي أن المؤتمر هذا العام يواصل دوره كمنصة علمية سنوية تجمع نخبة من الأطباء والباحثين والخبراء من داخل الكويت وخارجها بهدف مواجهة التحديات الصحية المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسبة والأمراض المنقولة جنسيا إلى جانب التصدي لمشكلة مقاومة المضادات الحيوية التي باتت تمثل تهديدا متزايدا للصحة العامة عالميا.

وأوضح البقصمي أن القطاع الصحي يقف حاليا على أعتاب مرحلة طبية متسارعة التطور تشهد اكتشافات رائدة في مجالات التشخيص والعلاج مما يتيح فرصا غير مسبوقة لفهم طبيعة هذه الأمراض ورفع كفاءة التعامل معها لاسيما أن المؤتمر يشكل منصة مهمة لاستعراض أحدث المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة وتبادل الخبرات وتطوير الممارسات المبنية على أفضل الأدلة الطبية.

وأكد على الدور البارز والمحوري للكويت في مكافحة الإيدز والأمراض المعدية محليا وإقليميا إلى جانب جهودها المستمرة في الحد من مقاومة مضادات الميكروبات من خلال تبني برامج وطنية وتحديث البروتوكولات العلاجية وتعزيز الوعي المجتمعي وتدريب الكوادر الصحية في مختلف القطاعات.

وعن استعداد الوزارة لافتتاح مستشفى الأمراض السارية الجديد أشار إلى أنه يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في الكويت بما يتضمنه من مختبرات متطورة ووحدة مناظير ووحدة لطب الأسنان وقسم علاج طبيعي حديث فضلا عن تجهيزات عالية في العناية المركزة وسيكون لهذه المنشأة المتقدمة دور محوري في رفع مستوى التشخيص والعلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الدولية.

وبين البقصمي أن المؤتمر هذا العام يتبنى نهجا متعدد الأبعاد من خلال جلسات علمية موجهة للأطباء والباحثين إضافة إلى جلسات تفاعلية تضم الاخصائيين الاجتماعيين وأئمة المساجد والإعلاميين تقديرا لدورهم الحيوي في نشر الوعي وبأن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا واسعا يتجاوز الإطار الطبي.

من ناحيتها أكدت مدير مستشفى الأمراض السارية الدكتورة ابتسام الهويدي أن المؤتمر يأتي ترجمة حقيقية لالتزام وزارة الصحة بتعزيز البحث العلمي ومواكبة المستجدات العالمية في مجالات الوقاية والعلاج ومكافحة الأمراض المعدية.

وأوضحت الهويدي أن المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين يسلط الضوء على أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية ويستعرض أحدث التطورات في مجالات العلاج والوقاية إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات الفعّالة لمواجهة مقاومة الميكروبات والحد من الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية.