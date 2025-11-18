×
×

وزارة العدل تطلق خدمتي “شهادات صندوق تأمين الأسرة” و”صورة حكم التمييز” عبر تطبيق “سهل”

وزارة العدل
الكويت
نُشر :
س
س

أعلنت وزارة العدل الكويتية اليوم الثلاثاء إطلاق خدمتي (شهادات صندوق تأمين الأسرة) و(صورة حكم التمييز) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وذلك في إطار جهودها لتعزيز الخدمات الرقمية وإنجاز معاملات الأفراد بكل سهولة ويسر.

وقالت وزارة العدل في بيان صحفي إن خدمة الحصول على شهادة عدم وجود ملف في صندوق تأمين الأسرة أصبحت متاحة عبر (سهل) من دون الحاجة لمراجعتها وذلك لتقديمها إلى من يهمه الأمر.

وأوضحت أن خدمة صورة حكم التمييز تتيح للمتقاضين الحصول على صورة طبق الأصل من حكم التمييز – نسخة ضوئية معتمدة – عبر (سهل) لتقديمها إلى الجهات المعنية بما يختصر ويوفر وقت وجهد المتقاضي من مراجعة أروقة المحاكم ويسهم في سرعة إنجاز معاملاته مؤكدة حرصها على تقديم الخدمات التي تخفف العبء وتذلل كافة العقبات إن وجدت.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية