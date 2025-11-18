الداخلية: خدمة تعديل الوضع في تطبيق “سهل” تتيح للمسحوبة جنسياتهم وفق المادة “5” تقديم ما يثبت تعديل أوضاعهم

وزارة الداخلية

قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء إن خدمة (تقديم تعديل الوضع وإثبات الجدية) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) تتيح لأصحاب الشأن ممن سحبت جنسياتهم وفقا للمادة الخامسة ومن يتبعهم إمكانية تقديم ما يثبت قيامهم بتعديل أوضاعهم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن خطوات التقديم تكون عن طريق الدخول إلى خدمات وزارة الداخلية في (سهل) واختيار خدمات شؤون المادة الخامسة “خدمة تقديم تعديل الوضع وإثبات الجدية”.

وأوضحت أنه في حال الحصول على جواز السفر من بلد الجنسية الأصلية يتم اختيار (تعديل الوضع) أما في حال عدم الحصول على جواز السفر اختيار (إثبات الجدية) لرفع أي شهادة تثبت ذلك.

وأشارت إلى أنه بعد اختيار تعديل الوضع يمكن إرفاق صورة من جواز السفر وتقديم الطلب عن طريق تطبيق (سهل).

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكن التقديم على خدمة تواصل من خلال تطبيق (سهل) مبينة أن التواصل سيكون عبر الاتصال الهاتفي خلال أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 30ر2 بعد الظهر عبر الأرقام (97283232 -97284747 – 97293232 – 97283535).