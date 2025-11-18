stc تختتم مشاركتها في مؤتمر الكويت الرابع للتحول الرقمي 2025

المهندسة عنود مثيب خلال القاء كلمتها في افتتاح المؤتمر

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن ختام مشاركتها كراع بلاتيني في مؤتمر التحول الرقمي الرابع – الكويت 2025، والذي أقيم تحت شعار “تحويل الرؤية إلى واقع”، بحضور مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف – السيدة نجاة ابراهيم والمهندسة منال المزيد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA)، بالاضافة الى رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء الكويتية الشيخ محمد أحمد الصباح والذين افتتحوا المؤتمر و كانت لهم كلمات رئيسية خلال الفعالية.

وفي إطار رعاية stc ومشاركتها، أكدت ممثل الشركة عنود مثيب، الرئيس التنفيذي لقطاع التحول و التكامل في stc، خلال كلمتها الرئيسية في المؤتمر، على أهمية التحول الرقمي ودعم الابتكارات التكنولوجية المتطورة التي تدعم مختلف القطاعات. وإلى جانب دعم منصة تُشارك رؤى قيّمة حول القطاعين الرقمي والتكنولوجي.

يُمثل هذا المؤتمر منصة وطنية رائدة في الكويت مُخصصة لدفع عجلة التحول الرقمي في البلاد بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. ويتماشى مع اهداف برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل لشركة stc، ونهجها الاستراتيجي لتمكين التحول الرقمي في الكويت، والتزامها المستمر بدعم المنصات التي تُعزز قطاع التكنولوجيا وتُثقف المجتمع.

وقد عقد هذا الحدث، الذي استمر على مدار يومين، من 17 إلى 18 نوفمبر في فندق جميرا المسيلة، وجمع مسؤولين حكوميين وقادة وخبراء عالميين في مجال التكنولوجيا.

جانب من الحضور خلال اليوم الاول من المؤتمر

كما غطي المؤتمر أحدث التطورات التي تُسهم في دفع عجلة تنمية مستقبل الكويت الرقمي. واشتملت المحاورعلى قضايا متعلقة بالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبنية التحتية السحابية، وتطوير المدن الذكية، وتطوير المهارات الرقمية، والتي تلعب جميعها دورًا رئيسيًا في بناء اقتصاد مرن وجاهز للمستقبل.

وتعليقًا على مشاركتها في المؤتمر، قالت عنود مثيب: “تفخر شركة الاتصالات الكويتية بدورها المساهم في هذا المؤتمر المهم الذي يجمع رواد الصناعة وخبراء السوق لمناقشة وتبادل رؤاهم حول أحدث الابتكارات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في السوق المحلي. لا سيما وأن المؤتمر سلط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتمهيد الطريق نحو كويت أكثر ذكاءً ومرونة وتمكينًا رقميًا”.

وأضافت: “بالنيابة عن stc، أود أن أعرب عن تقديري للمنظمين والشركاء لدورهم في نجاح المؤتمر، والذي أتاح حوارًا هادفًا حول التقنيات التي تُشكّل المستقبل. وبالتطلع إلى المستقبل، ستواصل شركة الاتصالات الكويتية المشاركة في المبادرات التي تُهيئ مجتمعنا لفرص الغد وتُعزز المنظومة الرقمية في الكويت”.

جدير بالذكر أنه من خلال الاستثمار المستمر في تقنيات الجيل التالي، والبنية التحتية المتطورة، وحلول الأعمال المبتكرة، تهدف stc إلى توفير بيئة رقمية آمنة ومتصلة وشاملة تدعم الجهات الحكومية والشركات والأفراد على حد سواء، مع المساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035.