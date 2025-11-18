سفير الكويت بلندن: حريصون على تعزيز التعاون بين المبادرين الكويتيين ومجتمع الأعمال البريطاني

سفير الكويت لدى المملكة المتحدة بدر المنيخ يتوسط مؤسسي فرق المشاريع الفائزة

أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بدر المنيخ الحرص على تعزيز جسور التعاون بين المبادرين الكويتيين الشباب ومجتمع الأعمال البريطاني والدفع نحو إقامة شراكات استثمارية ناجحة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير المنيخ مساء امس الاثنين أمام فعالية نظمها برنامج (مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال) واستضافتها السفارة الكويتية في لندن لاستعراض بيئة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة في الكويت بحضور عدد من رواد الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من كلا البلدين.

وقال إن هذه الفعالية تشكل منصة للشركات الكويتية الرقمية الناشئة بهدف الحوار والتعارف والتعاون معربا عن الأمل في أن تفضي إلى استثمارات جديدة ومشاريع مشتركة تعزز جسور التعاون المتينة بين البلدين.

وذكر السفير المنيخ أن الكويت شهدت في الأعوام الأخيرة ظهور عدد كبير من رواد الأعمال من فئة الشباب ممن حولوا “شغفهم وابداعاتهم الى رؤية ناجحة ليس فقط في الكويت وإنما في منطقة الخليج وأوروبا وفي المملكة المتحدة”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين الكويت والمملكة المتحدة نما بنسبة ثمانية في المئة في عام 2024 موضحا أن هذا النمو السريع “لم يكن مدفوعا فقط بنشاط المؤسسات الرئيسية وإنما برواد الأعمال والمشاريع التجارية الصغيرة التي غذت الابتكار ووفرت وظائف في كلا البلدين”.

وقدمت خمس فرق كويتية عروضا حول مشاريعها الرقمية أمام الفعالية وضمت مؤسسي مشاريع (كونت تم) و(إرليوم) و(برينتلي) و(شوبليتيكس) و(تفصيل) وهي مشاريع كويتية ناشئة تدعم التحول الرقمي في البلاد بما يتماشى وأهداف (رؤية الكويت 2035).

وكانت هذه الفرق قد فازت بالرحلة إلى العاصمة البريطانية والتي ينظمها برنامج (مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال) بهدف الاطلاع على منظومة الشركات الناشئة في المملكة المتحدة.

يذكر أن برنامج (مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال) الذي تشرف عليه الهيئة العامة للشباب انطلق في يونيو الماضي ويختتم في ديسمبر المقبل.

وأقام البرنامج في شهر أكتوبر الماضي مسابقة دعا إليها مؤسسي الأعمال التجارية من فئة الشباب لطرح أفكارهم التجارية أمام جمهور ضم مسؤولين حكوميين ورواد أعمال ومستثمرين وموجهين.

ويحظى البرنامج بدعم من (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر) وشركة (بوينغ) للطيران بالتعاون مع شركة (ميتا) لدعم فرص الابتكار الخاصة بالأعمال التجارية.

ويهدف مشروع البرنامج إلى بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات التكنولوجية من خلال توفير برامج دعم مختلفة للمبادرين تبدأ من الفكرة وحتى الدخول إلى الأسواق العالمية.

وكانت شركة (بوينغ) للطيران وافقت على تنفيذ وتشغيل مشروع (مدينة الكويت الرقمية) كأول مدينة ذكاء اصطناعي للشباب.