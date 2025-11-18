التطبيقي: استقبال طلبات الالتحاق لحملة الثانوية العامة وما يعادلها اعتبارا من بعد غد

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استقبال طلبات الالتحاق بالشواغر المتاحة في الكليات والمعاهد والدورات التدريبية لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها للفصل الدراسي الثاني للعام 2026/2025 اعتبارا من بعد غد الخميس ولمدة أسبوع.

وقال عميد القبول والتسجيل في (التطبيقي) بالإنابة الدكتور محمد الكندري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن فترة التقديم ستكون خلال الفترة من 20 حتى 27 نوفمبر الجاري إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة www.paaet.edu.kw.

وأوضح الكندري أن عملية التقديم مخصصة للكويتيين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء العاملين في الهيئة فقط مضيفا أن التقديم لأبناء العاملين بالهيئة سيتم يدويا وليس إلكترونيا عبر زيارة صالة القبول في مبنى العمادة بمنطقة العديلية.

وأكد ضرورة التقيد بمواعيد مراجعة صالة القبول ومواعيد اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية المدرجة أسفل استمارة التقديم مبينا أن الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الحكومية أو الخاصة العربية داخل الكويت لا يطلب منهم إجراء معادلة لشهاداتهم فيما يجب على الطلبة الحاصلين على شهادات من مدارس خاصة أجنبية أو ثنائية اللغة داخل البلاد أو من خارجها إتمام إجراءات المعادلة في مبنى القبول قبل استكمال التسجيل.

وأكد أنه سيتم حجب طلبات جميع الخريجين أو المقيدين حاليا في الهيئة أو جامعة الكويت أو جامعة عبدالله السالم أو البعثات الداخلية أو الخارجية إذ لا يحق لهم التقديم على كليات ومعاهد الهيئة بينما يسمح للمقيدين بالتقديم فقط بعد تقديم كتاب انسحاب جديد يثبت انتهاء قيدهم في تلك المؤسسات.

ودعا الراغبين بالتقديم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة للاطلاع على التخصصات المطروحة والنسبة والفئات المسموح لها بالتقديم والشروط الخاصة بكل فئة إضافة إلى المستندات المطلوبة قبل بدء إجراءات التسجيل.