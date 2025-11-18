سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لمستشفى غوستاف روسي

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم الرئيس التنفيذي لمستشفى غوستاف روسي البروفيسور فابريس بارليسي والمستشار الدولي للرئيس التنفيذي للمستشفى ريمي تيوليت بمناسبة زيارتهما للبلاد وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الحرص على تعزيز الشراكة مع مستشفى غوستاف روسي واستقدام مراكز صحية عالمية رائدة لتقديم أحدث البروتوكلات التشخيصية والعلاجية لخدمة المرضى ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية في البلاد.

حضر المقابلة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.