وزارة الصحة تستضيف فريقي المركز الخليجي للوقاية من الأمراض GCDC والوكالة الدولية لأبحاث السرطان

استضافت وزارة الصحة ممثلة بإدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية اليوم الثلاثاء فريقين من المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها GCDC والوكالة الدولية لأبحاث السرطان في زيارة ميدانية لتقييم برامج الكشف المبكر عن السرطان في الكويت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام تأتي ضمن التعاون المشترك بينها وبين المركز والوكالة وبدأت بلقاء الفريقين مع فريق من الخبراء الكويتيين في مجالات الكشف المبكر عن السرطان في معهد الكويت للاختصاصات الطبية أعقب ذلك زيارات ميدانية لمرافق صحية تشمل الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية.

وأضافت أن الزيارة تتضمن استعراض مسارات خدمات الكشف المبكر على جميع مستويات الرعاية الصحية واجراء مقابلات مع الاختصاصيين والكوادر الصحية المعنية.

وأوضحت أنه سيتم التعاون المشترك لوضع توصيات عملية ستبنى عليها خطة عمل لتحسين جودة برامج الكشف المبكر على المستوى الوطني.

وأشارت إلى أن الفريق الدولي سيتولى بناء القدرات والتدريب العملي للمدربين الرئيسيين من الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.