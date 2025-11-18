“زين” تتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة للتوسّع في جهود تمكين الشباب والتعليم والابتكار

نواف الغربللي ود. صالح الحمّادي يُوقّعان مُذكّرة التفاهم

وقّعت زين الكويت مُذكّرة تفاهم مع الجامعة العربية المفتوحة بهدف وضع إطار عام للشراكة بين الجانبين في مجالات دعم وتمكين الشباب، والتعليم، والابتكار، والمسؤولية المجتمعية، والتوظيف، بما يُسهم في تمكين الكفاءات الوطنية الشابّة وتعزيز دور التعليم في بناء اقتصادٍ معرفيٍ رقميٍ في البلاد.

تم توقيع المُذكّرة في مركز زين للابتكار (ZINC) بمقر الشركة في الشويخ، بحضور الرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نوّاف الغربللي، ومدير الجامعة العربية المفتوحة د. صلاح الحمّادي، وبتواجد مسؤولي الطرفين، حيث تؤكّد هذه الخطوة التزام زين بتوطيد تعاونها مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وربط مُخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا.

في تعليقه، قال نوّاف الغربللي: “نؤمن في زين أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن بناء اقتصاد رقمي مُزدهر يحتاج إلى منظومة مُتكاملة تربط بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية الوطنية، ولهذا فإن شراكتنا مع الجامعة العربية المفتوحة تُمثّل خطوة جديدة في هذا الاتجاه، إذ سنعمل سوياً على تهيئة بيئة تعليمية وتدريبية قادرة على تزويد شبابنا بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لخوض مجالات التقنية والاتصالات والابتكار بثقة وكفاءة”.

وأضاف الغربللي: “نطمح عبر هذه الخطوة إلى بذل المزيد من الجهود لصناعة الفرص أمام الطلبة والخريجين، سواءً عبر التدريب العملي، أو المشاريع الابتكارية المشتركة، أو برامج التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية، كما ستُعزّز دورنا كشريكٍ فاعلٍ في دعم التعليم وتمكين الشباب، وهي تنسجم تماماً مع استراتيجيتنا في الاستدامة، ومع تطلّعاتنا لتحقيق رؤية الكويت نحو اقتصادٍ مُتنوعٍ قائمٍ على المعرفة والابتكار.”

وأكّد مدير الجامعة العربية المفتوحة في دولة الكويت د. صلاح صالح الحمّادي أن “توقيع اتفاقية التعاون مع زين يُشكّل محطّةً محوريةً في مسيرة الجامعة نحو توسيع دائرة الابتكار وتعزيز منظومة البحث العلمي،” موضّحاً أن “الشراكة مع زين—بوصفها إحدى أبرز الشركات الوطنية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا—ستفتح آفاقًا واسعة أمام الطلبة والباحثين للاستفادة من خبرات عملية مُتقدّمة، وبرامج تدريب نوعية، ومبادرات مُشتركة تُعزّز أثر الجامعة في خدمة المجتمع.”

الغربللي والحمّادي يتوسطان مسؤولي زين والجامعة العربية المفتوحة

وأضاف الحمّادي أن “الاتفاقية تعكس رؤية الجامعة في بناء تحالفات استراتيجية مع مؤسسات رائدة، بما يُسهم في تمكين الجيل الجديد من المهارات المُستقبلية، ودعم التحوّل الرقمي، وصناعة أثر ملموس في التنمية الوطنية.”

كما شدّد على أن “هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الجامعة العربية المفتوحة ببناء بيئة تعليمية مرنة ومواكِبة للتطورات العالمية، مُشيراً إلى أن التعاون مع زين سيُسهم في ربط الخبرات الأكاديمية بالتطبيقات العملية، ودعم ابتكار حلول تقنية تعالج تحديات حقيقية يواجهها المجتمع والقطاعات الحيوية، مما يُعزّز دور الجامعة في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والإبداع.”

عبر هذا التعاون، سيوحّد الطرفان جهودهما في مجالات الدعم الأكاديمي والتدريبي من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مُشتركة لطلبة الجامعة وموظّفي زين، واستضافة الطلبة في مقر زين ضمن برامج التدريب الميداني والتعاوني، إلى جانب إتاحة الفرصة لخُبراء الشركة للمشاركة كمحاضرين ومُتحدثين في البرامج والفعاليات الأكاديمية التي تُنظّمها الجامعة.

كما تشمل مجالات التعاون العمل على مشاريع ابتكارية مُشتركة في مجالات تقنية مُتقدّمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، وريادة الأعمال، بما يدعم توجّهات زين في التحوّل الرقمي ويُسهم في توفير بيئة مُحفّزة للبحث والتطبيق العملي أمام الطلبة والخرّيجين.

وتضع المذكرة المسؤولية المجتمعية والاستدامة في قلب هذه الشراكة، من خلال التعاون في تنظيم فعاليات وطنية ومجتمعية مشتركة كالمناسبات الوطنية وحملات التوعية، والعمل على مبادرات مرتبطة بالطاقة النظيفة والاستدامة البيئية، وتمكين الشباب والمرأة في مجالات التكنولوجيا، بما ينسجم مع أولويات زين في الاستدامة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وتتضمّن المذكرة أيضا التعاون في مجالات التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية، من خلال تنظيم المعارض الوظيفية، واستكشاف فرص توظيف الخريجين المتميزين من الجامعة العربية المفتوحة في مختلف قطاعات زين التشغيلية والرقمية.