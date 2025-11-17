الرئاسة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية تصريحات بن غفير ضد الرئيس عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

حملت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصريحات “الخطيرة والتحريضية” التي أطلقها ما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضد القيادة معتبرة أنها تشكل دعوة صريحة للمس بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية إن “هذه التصريحات التحريضية تشجع على القتل وتمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته” مؤكدة إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لأي تحريض يستهدف القيادة الفلسطينية.

وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإيقاف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته مشيرة إلى أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى تصعيد العنف والتوتر وتعطيل الجهود المبذولة لإحراز تقدم في عملية السلام الجارية حاليا والتي تعمل عليها الدول العربية والمجتمع الدولي بالتنسيق مع واشنطن.

وكان ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بن غفير قد دعا رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى اعتقال الرئيس الفلسطيني قائلا له “يجب ألا يتمتع عباس بأي حصانة وإن تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة فيجب تنفيذ عمليات قمع ضد مسؤولي السلطة واعتقال عباس”.