رئيس وزراء فيتنام يزور مصفاة الزور ويلتقي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية

قام معالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة فام مينه تشينه بزيارة اليوم إلى مصفاة الزور حيث التقى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة أحمد الخطيب.

واستمع معالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية خلال جولة داخل المصفاة إلى شرح من المسؤولين حول المشتقات النفطية التي تنتجها المصفاة ودورها في إمداد محطات توليد الكهرباء المحلية باحتياجاتها من الوقود النظيف والمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها.

رافق معاليه خلال زيارته المستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وسفير دولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية يوسف عاشور الصباغ ومسؤولي المصفاة.