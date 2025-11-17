ولي العهد السعودي يتوجّه إلى واشنطن في زيارة رسمية

صورة أرشيفية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب

توجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإثنين إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية ترمي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، وفق ما أعلن الديوان الملكي.

سيلتقي ولي العهد، الحاكم الفعلي للمملكة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلا عن الديوان الملكي.

وأفاد مصدر مقرّب من الحكومة بأن اللقاء سيُعقد الثلاثاء.

وسيُنظم خلال الزيارة منتدى استثماري أميركي-سعودي حول الطاقة والذكاء الاصطناعي في واشنطن، وفق الموقع الإلكتروني للحدث.