وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يبحث مع نائب وزير الأمن العام الفيتنامي تعزيز التعاون بالمجالات الأمنية والشرطية

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يستقبل نائب وزير الأمن العام الفيتنامي

بحث وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني اليوم الاثنين مع نائب وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة الفريق الأول فام ثي تونغ سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز التنسيق في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية وضمان سلامة مواطني البلدين.

وأضافت أنه تم مناقشة عدد من المسودات ومشاريع مذكرات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الأمنية بما في ذلك فرص تطوير العمل المشترك.

وبينت أن الجانبين أكدا حرصهما على تعزيز الشراكة الأمنية وتطوير التعاون المؤسسي بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع وترسيخ الاستقرار في البلدين الصديقين.

وأعرب الوفد الفيتنامي وفق البيان عن تقديره لحسن الاستقبال وما لمسه من اهتمام وتعاون مؤكدا تطلعه إلى فتح آفاق أوسع للعمل الأمني المشترك في المستقبل.

وتأتي هذه المباحثات ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة فام مينه تشينه والوفد المرافق له للبلاد.