رئيس الطيران المدني: مشاركتنا بمعرض دبي للطيران محطة مهمة لإبراز تقدم قطاعنا إقليميا ودوليا

الشيخ حمود الصباح ووكيل وزارة الدفاع الشيخ عبدالله مشعل خلال زيارتهم جناح الداخلية والاطلاع على الطائرة العمودية في معرض دبي للطيران

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح اليوم الاثنين ان مشاركة دولة الكويت في (معرض دبي للطيران 2025) تشكل محطة مهمة لابراز تقدم قطاع الطيران وتعزيز حضوره على الساحة الاقليمية والدولية.

وقال الشيخ حمود الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب جولته في المعرض المصاحب للمؤتمر ان “هذا الحدث الدولي الكبير يعكس قوة قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي” معربا عن شكره وتقديره للقائمين في الإمارات على التنظيم المتميز الذي يعكس مكانة الدولة في استضافة الفعاليات العالمية المتخصصة.

وذكر ان الجهات المنظمة في الإمارات قامت بدعوة جميع الجهات الكويتية ذات الصلة بقطاع الطيران بما في ذلك الهيئة العامة للطيران المدني ووزارتا الدفاع والداخلية الامر الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية والتكامل بين القطاعات العاملة في المجال الجوي في البلدين الشقيقين.

وأشار إلى ان الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعقد اجتماعات دورية مع مختلف القطاعات والجهات المعنية في الإمارات وعلى راسها هيئة الطيران المدني والوزارات المختصة مؤكدا ان هذه اللقاءات تسهم في تبادل الخبرات وتحقيق نتائج مثمرة ستظهر انعكاساتها قريبا في تعزيز العمل المشترك.

ونوه خلال الجولة بحجم الابتكار والتقنيات الحديثة المعروضة في هذه الدورة خاصة بما يتعلق بالحلول الذكية وتقنيات الطيران المتقدم التي تعكس مستقبل هذه الصناعة الحيوية.

وقام الشيخ حمود الصباح ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح بزيارة جناح وزارة الداخلية الكويتية حيث تم استعراض الطائرة العمودية المخصصة للمهام الأمنية التي تعكس قدرات الكويت في مجال الطيران العسكري وتعزيز منظومة العمل الميداني.

وتقام فعاليات (معرض دبي للطيران 2025) تحت شعار (المستقبل يبدأ من هنا) ويستمر حتى ال21 من نوفمبر الحالي بمشاركة واسعة من مختلف شركات الطيران الحكومية والخاصة حول العالم.

كما يستضيف المعرض أكثر من 1500 جهة عارضة و148 الف زائر و 490 وفدا عسكريا ومدنيا من 115 دولة يستعرضون أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في قطاع الطيران والفضاء والدفاع.