بنك الخليج يستقبل طلاب مركز تقويم وتعليم الطفل

الطلاب في زيارة إلي فرع بنك الخليج في برج الكريستال

في إطار جهوده لترسيخ معايير الاستدامة المجتمعية ودعمه المتواصل للشباب، استقبل بنك الخليج مجموعة من طلاب مركز تقويم وتعليم الطفل، للتعرف على خدمات البنك وأهمية التوفير ومخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وتضمنت الزيارة جولة تعريفية داخل البنك، حيث تلقوا شرحًا مفصلاً حول كيفية عمل الحسابات البنكية وخدمات الإيداع والسحب، بالإضافة إلى التعريف بالمنتجات الرقمية الحديثة مثل تطبيقات الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. كما تعرف الطلاب على كيفية إجراء التحويلات البنكية بشكل آمن.

وسلط موظفو البنك الضوء على المزايا العديدة التي يوفرها البنك لتشجيع مختلف فئات المجتمع على الادخار والاستثمار، ومزايا حساب red وبطاقة red plus مسبقة الدفع، وتم دعوة الطلاب للمشاركة في مارثون بنك الخليج 642 الأول والوحيد المعتمد عالمياً في الكويت.

ودعماً لحملة “لنكن على دراية ” حرص البنك علي تعريف الطلاب بالدور المميز الذي يقوم به بنك الخليج في دعم حملة “لنكن على دراية”، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، لتعريف عملاء البنوك بأهم الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتعزيز قدراتهم على انجاز معاملاتهم بأمان، لضمان سلامة المعاملات وتعزيز الشمول المالي والاستقرار النقدي والاقتصادي، عبر التوعية الشاملة بحقوق والتزامات العملاء، وكذلك التعريف بمزايا التعاملات المالية الإلكترونية وسبل تفادي المخاطر الناجمة عنها، وتحقيق الأمن السيبراني.

صورة جماعية لطلاب ومدرسي المركز مع فريق بنك الخليج

من جانبهم، عبّر الطلاب عن سعادتهم بالتجربة، مؤكدين أن الزيارة كانت فرصة قيمة لفهم كيفية إدارة أموالهم بشكل أفضل والتعرف على الخدمات المالية الحديثة.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.