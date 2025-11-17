سمو ولي العهد يستقبل رئيس وزراء فيتنام

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة فام مينه تشينه

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء معالي رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة فام مينه تشينه والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ الدكتور باسل حمود المالك الصباح وسعادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح وكبار المسؤولين.