“زين” تُعزّز الجهود المُشتركة للتصدّي للعنف ضد المرأة 

منى المطيري تُكرّم حمد المصيبيح على دعم زين للمؤتمر

أعلنت زين الكويت عن رعايتها لمؤتمر “صوتك مرآة إنسانيتك” للقضاء على العنف اللفظي ضد المرأة، الذي أقيم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة د. أمثال هادي الحويلة.

شاركت زين في افتتاح المؤتمر، بحضور أمين سر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة منى فجحان هلال المطيري، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ونخبة من المُختصين ومُمثّلي الجهات المشاركة.

يعكس دعم زين لهذا الحدث حرصها على الإسهام في مُختلف المبادرات الوطنية التي تُعزّز الجهود المُشتركة لحماية حقوق المرأة، وتخلق بيئة آمنة خالية من جميع أشكال العنف، خاصةً العنف اللفظي الذي يترك آثاراً عميقة على الاستقرار الأسري والصحّة النفسية للأفراد.

تم تنظيم المؤتمر من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون المجتمع في جمعية المحامين الكويتية، حيث تضمّن جلسة نقاشية حول العنف اللفظي ضد المرأة وآثاره النفسية والاجتماعية والقانونية.

وجمع المؤتمر ممثلين عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومختصين نفسيين، واستشاريين في العلاقات الأسرية، وممثلين عن النيابة العامة وإدارة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب محامين ومختصين، لعرض الجوانب النفسية والقانونية والتنفيذية المرتبطة بالعنف اللفظي، وشرح آليات تقديم الشكاوى والتعامل مع الحالات سواء داخل دولة الكويت أو خارجها، مع الاستناد إلى قصص واقعية وأحكام قضائية توضيحية.

وتؤكد زين أن دعمها لهذه الفعالية يأتي انسجاماً مع التزامها بأهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الخامس المُتعلّق بالمساواة بين الجنسين، والهدف السادس عشر المُتعلّق ببناء مجتمعات يسودها السلام والعدل، إذ تحرص الشركة على توظيف إمكاناتها التقنية والإعلامية في خدمة المبادرات التي تُعلي من قيمة الإنسان وتحمي كرامة المرأة، وتبني وعياً مجتمعياً يقوم على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.