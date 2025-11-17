سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك السيد لاري فينك

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك السيد لاري فينك والسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

هذا وقد أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على ما توليه دولة الكويت من أولوية واهتمام بتعزيز المسارات الاستثمارية الجديدة والتعاون لخلق مجالات اقتصادية أوسع معربا سموه حفظه الله ورعاه عن شكره لهم لافتتاح مكتبا للشركة في دولة الكويت مما سيساهم في تطوير بيئة العمل ودعم المؤسسات العالمية وتشجيع استثمار رؤوس الأموال لدفع عجلة التنمية في البلاد.

من جهته ثمن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك السيد لاري فينك جهود دولة الكويت والتي استمرت على مدى اكثر من عقدين واسهمت في التحول الاقتصادي الذي شهدته بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء مؤكدا على تطلعهم إلى توسيع أطر الشراكة في تحقيق أولويات ومستهدفات رؤية دولة الكويت الاقتصادية نحو الرخاء والنمو المستدام معبرا عن امتنانه لهذه الثقة وهذا التعاون ومعربا عن ان الشركة تفتخر بكونها اول شركة عالمية لإدارة الاصول تعمل بكامل طاقتها في دولة الكويت وهو ما يعكس الالتزام المشترك لإنجاز تطلعات الدولة التنموية.

حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى وسعادة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.